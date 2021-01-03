40-50-55-60-65-70-80-90 KPSS ile memur alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda , Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Sivil memur olarak TSK da görev alan memurlar, statülerine göre istisnai memur ve sözleşmeli olarak ayrılır. Sivil memurların özellikle sözleşmeli olan sivil memurların görevleri, çalışma ve ücretlerinde bazı ayrıcalıklar vardır her ne kadar normal devlet memurlarının tabi olduğu hususlara uymakla yükümlü olsa da sivil memurlarının bu ayrıcalıklı durumları genellikle ücret bakımında kadrolu memurlara göre biraz daha aşağıdadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAŞVURU DUYURUSU
MSB'nin personel alımı hakkında başvuru duyurusu şu şekilde:
"1. Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre personel alımı yapılacaktır.
2. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
3. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
4. Adaylar başvuru şartlarında istenen; Diploma (sadece lise mezunu adaylar diplomalarını sisteme yükleyecek), Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet belgesi, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikası, yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
5. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)
6. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır."
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)
c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,
ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,
d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.
ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI
BAŞVURU EKRANI
İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda tüm bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurun ve başvurunuzu yapın.
Sivil Memurların Görevleri Nedir?
Kuvvet Komutanlıklarının ayrılmaz mensubu olan sivil memurların görev sorumlulukları diğer memurların görev sorumlulukları ile aynıdır. Sivil memurlar başka bir işte çalışamaz gelir getirici ticari faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi kurumlarında görev alamadığı gibi ailesinden en yakını eşi veya reşit olmayan çocukları işe başlayarak gelir getirecekse Memurlar hediye alamaz ve veremezler. Sivil memurların greve siyasi partiye siyasi toplantılara katılma ve üye olma hakları yoktur.
TSK bünyesinde görev alan sözleşmeli ve istisnai sivil memurların görevleri ve yükümlü oldukları sorumlulukları Anayasaya göre belirlenir. T.C Anayasasına, kanunlara uymak zorundadır.
Kuvvetler Komutanlığı'nın ayrılmaz mensubu olan sivil memur statüsünde memur olmak isteyenler bazı süreçlerden geçmek zorundadır.
Sivil memur olmak için başvuru yapan adaylar arasında seçim aşamasında uygulamalı yani pratik sınav yapılmaktadır. Yapılan sınavdan başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınarak mülakattan da başarılı olmalıdır. Mülakattan başarılı olan adaylar bundan sonraki süreçte sağlık muayenesi olmalı ve sağlık kontrolünden SİVİL MEMUR ADAYI OLUR kararlı sağlık raporu alarak görevi yapmak için herhangi bir engelinin bulunmadığını ispatlamalıdır. En son aşama ise güvenlik soruşturması aşamasıdır.