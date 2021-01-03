ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda tüm bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurun ve başvurunuzu yapın.



Sivil Memurların Görevleri Nedir?

Kuvvet Komutanlıklarının ayrılmaz mensubu olan sivil memurların görev sorumlulukları diğer memurların görev sorumlulukları ile aynıdır. Sivil memurlar başka bir işte çalışamaz gelir getirici ticari faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi kurumlarında görev alamadığı gibi ailesinden en yakını eşi veya reşit olmayan çocukları işe başlayarak gelir getirecekse Memurlar hediye alamaz ve veremezler. Sivil memurların greve siyasi partiye siyasi toplantılara katılma ve üye olma hakları yoktur.

TSK bünyesinde görev alan sözleşmeli ve istisnai sivil memurların görevleri ve yükümlü oldukları sorumlulukları Anayasaya göre belirlenir. T.C Anayasasına, kanunlara uymak zorundadır.

Kuvvetler Komutanlığı'nın ayrılmaz mensubu olan sivil memur statüsünde memur olmak isteyenler bazı süreçlerden geçmek zorundadır.

Sivil memur olmak için başvuru yapan adaylar arasında seçim aşamasında uygulamalı yani pratik sınav yapılmaktadır. Yapılan sınavdan başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınarak mülakattan da başarılı olmalıdır. Mülakattan başarılı olan adaylar bundan sonraki süreçte sağlık muayenesi olmalı ve sağlık kontrolünden SİVİL MEMUR ADAYI OLUR kararlı sağlık raporu alarak görevi yapmak için herhangi bir engelinin bulunmadığını ispatlamalıdır. En son aşama ise güvenlik soruşturması aşamasıdır.

