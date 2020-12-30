İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.