İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İş kanununa eklenen geçici maddelerle Cumhurbaşkanı'na işten çıkarma yasağını uzatma yetkisi verilmişti. 30 Aralık günü Resmi Gazete'de yay'mlanan kararla işten çıkarma yasağının yeni tarihi belli oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NEDİR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE UZATILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.
O da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.
İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; " Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk "Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.
Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.