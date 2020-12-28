Asgari ücretin belirlenmesinde rol oynayan kriterler nelerdir?



Asgari ücret, her yıl Aralık ayında 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda 5 işçi 5 işveren 5 de hükümet temsilcisi oluyor. Bu komisyon hem istihdam hem geçim hem de işveren maliyetleri ile ekonomiye bakarak bir rakam belirliyor. Dolayısıyla komisyon enflasyondan geçim endeksine büyümeden işsizlik rakamlarına tüm verileri dikkate alıyor. Asgari ücret sadece bir maaş değil birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için büyük önem taşıyor. Asgari ücret temel olarak daha az maaş verilemez rakamı belirliyor.

Tahmini olarak 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak?



Asgari ücretin ne kadar olacağına komisyon üyeleri karar veriyor ama son 10-15 yıllık artışlara baltığımızda bize bir fikir veren ölçü ile karşılaşıyoruz. Bu da son 10-15 yıldaki artışların bir önceki yılın enflasyonundan 3 yada 5 puan daha fazla yapıldığı. Yani 2021 yılının asgari ücretini hesaplarken 2020 sonu enflasyona bakacağız.



Son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 olarak açıklandı.