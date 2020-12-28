2014 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-846 TL, 1 TEMMUZ-891 TL

2014`ün ilk 6 ayında yüzde 5`lik ücret artışı ile net asgari ücret 846 lira olmuştu. İkinci altı ay için ise yüzde 6`lık bir artış; net olarak 891 TL olarak belirlenmişti.

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-773 TL, 1 TEMMUZ-804 TL

Asgari ücret tutarı, 2013 yılının ilk altı ayı için, aylık brüt 978,60 TL(net 773,98), ikinci altı aylık dönemi için de aylık brüt 1021,50 TL(net 804,69) olarak belirlenmişti.