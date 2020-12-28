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    • Ekonomi
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    • 28.12.2020 13:09
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    28 Aralık le çalışanlar için tutarı belli oldu! Asgari ücret 2021 yılı son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL?

    2021 yılı kalem kalem oranları. 2021 yılı asgari ücret net ve brüt zamlar.... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde bitti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlendi. İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

    28 Aralık 2021 yılı asgari ücret son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL?

    2021 yılı asgari ücret kalem kalem zam oranları. 2021 yılı asgari ücret net ve brüt zamlar.... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti. İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

    2021 ASGARİ ÜCRET NET RAKAMLARI AÇIKLANDI

    2021 yılı asgari ücret net 2.825 lira brüt ise 3.577 lira oldu

    Bakan Selçuk konuşmasında "amacımız çalışan ve işvereni korumak" derken hükümet tarafından yapılan desteklere ilişkin de bilgi verdi. Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 lira, net ise 2825 lira olmuştur.

    2020 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 324 LİRA 70

    Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

    2019 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 20 TL

    2019 asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL olarak belirlenmişti.

    2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

    Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlenmişti.

    2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

    2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti.

    2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

    2016 net asgari ücret 1.300 TL brüt 1.645,77 TL'ye yükselmişti.

    2015 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-949TL, 1 TEMMUZ-1000 TL

    2015 yılının ilk 6 ayı net asgari ücret 949 TL, 2015 yılının ikinci altı ayı ise 1000 TL olmuştu.

    2014 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-846 TL, 1 TEMMUZ-891 TL

    2014`ün ilk 6 ayında yüzde 5`lik ücret artışı ile net asgari ücret 846 lira olmuştu. İkinci altı ay için ise yüzde 6`lık bir artış; net olarak 891 TL olarak belirlenmişti.

    2013 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-773 TL, 1 TEMMUZ-804 TL

    Asgari ücret tutarı, 2013 yılının ilk altı ayı için, aylık brüt 978,60 TL(net 773,98), ikinci altı aylık dönemi için de aylık brüt 1021,50 TL(net 804,69) olarak belirlenmişti.
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    Haberler Ekonomi 28 Aralık asgari ücretle çalışanlar için zam tutarı belli oldu! Asgari ücret 2021 yılı son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL?