Yeni AGİ evli, bekar ve çocuklu 2021 yılı son dakika ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından duyurulacak. Peki, Yeni AGİ 2021 ne kadar olacak? 2021 AGİ ücretleri tablosu yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler... 2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar.