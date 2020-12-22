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    : siteleri tek tıkla 250 milyar TL kazandı

    bu yılı etkisiyle yüzde 65’lik yle ve hacimle kapatmaya hazırlanıyor. 2021 hedefi ise 400 milyar lira...

    Tek tıkla 250 milyar TL

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, nin etkisiyle in bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade ederek, e-ticaretin 'de 2020'yi yüzde 65 büyüme ve lık hacimle kapatmasını beklediklerini, bu rakamın 2021'de 400 milyar lirayı geçmesini öngördüklerini söyledi. Pandemi etkisiyle tüketicilerin e-ticarete alıştığını vurgulayan Ekmekçi, "Bu yılın Kasım ayı kampanyalarının değişik yıldızları oldu. Ev ve ofisteki tüketimlerde çok ciddi artış yaşandı. Bu yılın lideri tabii ki süpermarket kategorisi oldu. Mart'tan bu yana 5 kat büyüme gösterdi" diye konuştu.

    BUNLARA DİKKAT!
    EMRE Ekmekçi, tüketicilere e-ticaret için şu uyarıları yaptı: Mesafeli satış sözleşmesi sunulmasına dikkat edin. Satıcıdan mutlaka fatura talep edin. web sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına ve ödeme ekranında http:// yerine https:// yazdığına dikkat edin. Alışverişleri 3D ödeme ile yapın. e-ticaret sitelerini iyice araştırın. Kullanıcı yorumlarını ve şikayetlerini okuyun.

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    Haberler Ekonomi Rekor büyüme: E-ticaret siteleri tek tıkla 250 milyar TL kazandı