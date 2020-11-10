Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka vatandaşlar tarafından en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Peki Kasım 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar faiz rakamları ve detayları... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KASIM'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.
Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Burgan Bank vadeli döviz hesabına 2.75 faiz oranı vererek ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 2.50 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.25 faiz oranı ile Alternatif Bank yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.
VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?
Döviz üzerinden birikim yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı hesaplardan biri de vadeli döviz hesabıdır. Tıpkı vadeli Türk Lirası hesabı gibi vadeli döviz hesabı da belirli bir süre paranızı işleme koyar, vade dolana kadar tarafınızdan kullanamazsınız ancak vade bitiminde hesabınız faiz kazancı sağlar. Şayet döviz geliriniz varsa ya da Türk Lirası ile döviz alarak birikimlerinizi çeşitlendirmek istiyorsanız vadeli döviz hesabından faydalanabilirsiniz.
DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?
Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.
DÖVİZ HESABI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?
Döviz hesabı faiz getirisi miktarını hesaplayabilmek için öncelikle çalıştığınız bankanın mevduat faiz oranını bilmeniz gerekir. Farklı bankalar farklı döviz kuru üzerinden işlem yaptıkları için farklı faiz oranları sunar. Hesaplama yapmak için çalıştığınız bankanın ne kadarlık bir döviz getirisi için ne kadar faiz sunduğunu öğrenerek, aylık ya da belirli bir periyot için bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.