2020 YILININ MART AYINDA HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?

Günlük ücretsiz para çekme limitini yükseltmişlerdi.

Bankaların bir kısmı mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurmuştu

Milliyet'in haberine göre, Bazı bankalar ise müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesine göre, 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirmişti.