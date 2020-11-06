Honor, en yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. HONOR'un ilk outdoor saati; 100'den fazla antrenman seçeneği sunuyor. Tırmanış ve dağcılıkla ilgilenenlere yönelik olarak yükseklik ölçümü ve hava basıncı bilgileri sağlayabiliyor. Önemli hava değişimlerini bildiren akıllı saat, barındırdığı GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle birlikte Rotadan Dönüş işlevine sahip. Bu sayede doğa yürüyüşlerinde kaybolsanız bile yürüdüğünüz rotayı birebir geri yürüyerek başlangıç noktanıza varmanızı sağlayabiliyor.