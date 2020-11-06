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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 Gazete
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    'un yeni i ile kaybolmak yok

    , en yeni i Watch GS Pro'yu 'de satışa sunmaya hazırlanıyor. HONOR'un ilk outdoor saati; 100'den fazla antrenman seçeneği sunuyor.

    Honor ile kaybolmak yok

    Honor, en yeni i Watch GS Pro'yu 'de satışa sunmaya hazırlanıyor. 'un ilk outdoor saati; 100'den fazla antrenman seçeneği sunuyor. Tırmanış ve dağcılıkla ilgilenenlere yönelik olarak yükseklik ölçümü ve hava basıncı bilgileri sağlayabiliyor. Önemli hava değişimlerini bildiren akıllı saat, barındırdığı GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle birlikte Rotadan Dönüş işlevine sahip. Bu sayede doğa yürüyüşlerinde kaybolsanız bile yürüdüğünüz rotayı birebir geri yürüyerek başlangıç noktanıza varmanızı sağlayabiliyor.

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    Haberler Ekonomi Honor'un yeni akıllı saati ile kaybolmak yok