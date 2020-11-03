Mliyonlarca memur ve emeklinin beklediği 2021 Ocak zammının detayları belli oluyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 3 olacak. Bu oran 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre artacak. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni yılda memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar.. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak. Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021 Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3.719 liradan 3.849 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.912 liraya yükselecek.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
Emekliye 3'lü zam! Hem maaş hem ek ödeme tutarları yükselecek...
Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6, memur emeklilerinde yüzde 5 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek.
Emekli doktorların ilave ödemeleri de memur maaş katsayısı yüzde 5 artarsa, uzman olmayanlarda 2 bin 108, uzmanlarda 2 bin 757 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR
■ İLAVE ödeme, makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara veriliyor.
■ SİGORTALI bir işte çalışmamak gerekiyor.
■ EĞER doktor vefat etmişse, ilave ödemeyi hak sahibi yakınları alıyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ilave ödemeden yararlanabiliyor.