



1 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.