2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini, memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
MAAŞLAR DEĞİŞECEK
SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.
HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
'REFAHIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos'ta 13.1 milyon emekliye 30.5 milyar lira aylık ödemesi yaptıklarını belirterek, "Son 2 yılda ise 674.5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik" dedi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin kanunlaştığını, en düşük aylığın bin 500 liraya yükseltildiğini aktaran Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.000 lira ikramiye ödendiğini vurguladı.
Selçuk, 2018'in Ramazan Bayramı'nda emeklilerin ilk bayram ikramiyesini aldığını, 6 bayramda ödenen ikramiye tutarının 64.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarının altını çizen Selçuk, "Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.