



MAAŞLAR DEĞİŞECEK

SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.