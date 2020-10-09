Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşın maddi anlamda zor durumda kalmaması için pek çok ekonomik tedbir alındı. Bu tedbirler arasında 1000 TL pandemi sosyal yardımı da bulunuyor. Bugüne kadar 6 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapıldı. Üçüncü faz başvuruları ise e-Devlet üzerinden alınırken henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar ise yardım başvurusu nasıl yapılır şeklinde soruya yanıt aramaya başladı. İşte başvuruya dair detaylar

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Düzenli geliri olmayanlar.

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.

Her haneden bir kişi.

KİMLER YARDIMDAN FAYDALANAMAZ?

Kamu işçileri, memurlar, emekliler.

Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar.