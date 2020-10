Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Anbean takip ediyorlar

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin kural ihlali yapmamaları, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları için kurulan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) trafiği an be an izliyor. Kurallara uymayan vatandaşları tespit eden EDS kameraları ihlal tespiti halinde ceza kesiyor.

Bu kapsamda Sinop'ta geçtiğimiz ay şehir içinde 50-55 kilometre hızla gitmesi gereken sürücünün EDS'ye 56 kilometre ile yakalanması üzerine 288 TL para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden sürücü, radar aracının kalibrasyonu kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının olabileceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme de aradaki 1 km/sa hızın yol durumu ve hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğunu belirterek cezayı iptal etti. Milliyet'in haberine göre Karayolları Trafik Kanunu'na göre, şehir içinde hız sınırının otomobiller için 50 km/sa + yüzde 10 tolerans şeklinde olması gerekiyor. Yani 50+5: 55 km/sa'e kadar ceza kesilmiyor. Her tarafta EDS olması ve hız ihlali gibi olur olmadık cezalardan bıkan vatandaşlar isyan ediyor. Vatandaşlar şehir içinde bölgeden bölgeye değişik hız limitleri olması, hız tabelalarının görünmemesi ve EDS'lerde sorun olması nedeniyle haksız cezalarla karşılaştıklarını öne sürüyor. Ulaşım uzmanları hız limitlerine dair bazı uyarılarda bulundu.