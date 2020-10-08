Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Anbean takip ediyorlar

"İŞARETLEMELER GÜNCELLENMELİ"

Prof. Dr. Haluk Gerçek (İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, ulaşım uzmanı): "Bazı noktalarda hız kısıtlama işaretlerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle kullandığım arterlerde başıma geliyor. Hız limitlerini koyarken işaretlemeler bazı noktalarda çok anlamlı değil. Bu işaretlemelere ve hız limitlerine uyulması da sürücü açısından o kadar kolay değil. Bunların düzeltilmesi lazım. Hız limitinin 50 olduğu bir yerde yüzde 10'luk bir tolerans var. Yüzde 10'un üzerine çıktığınızda cezaya maruz kalıyorsunuz. Yüzde 10 limit gerekli marjı bırakıyor."

"ARA HIZLAR KONULABİLİR"

İsmail Yılmaz (Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkanı): "Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'ne göre şehir içinde araçlar için hız saatte 50 kilometre. İl ve İlçe Trafik Komisyonları yerin durumu ve trafik yoğunluğuna göre 60-70 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Şehir içindeki sistemi de belediyeler yapıyor. Bazen sıkıntılar olmuyor mu oluyor. Belediyeler yolun durumu, yerleşim yerine yakınlığına göre uygulanabilir birşey yapmalı. Sonuçta sürücü 80 kilometre hız ile giderken 100-200 metre sonra onu uyaracak bir tabela yoksa ve hız aniden 50 km/sa düşerse zorlanabilir."