Eşi ölen kadına 650 TL





Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara, düzenli olarak nakdi destek sağlanıyor. Eşi vefat eden kadınlara ölüm aylığı bağlanırken, bundan yararlanamayanlar için bu destek devreye giriyor.





Destekten yararlanmak için kadının, ikamet ettiği il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunması gerekiyor. İhtiyaç sahibi dul kadınlara yönelik desteğin tutarı ise aylık 325 lira. Destekten yararlanan dul kadınlara 2 ayda bir 650 lira ödeme yapılıyor.