‘Sigortacıların pandemi sınavı devam ediyor’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, pandemi ile birlikte Türk sigorta sektörünün önemli bir sınavdan çok başarılı bir şekilde geçtiğini, ama hâlâ bu sınavın henüz tam anlamıyla tamamlanmadığı söyledi. Pamukçu, "Sigorta sektörü geçtiğimiz aylarda kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Virüsün geçirdiği mutasyonlar ve yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik sürmektedir. Bu durum dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir" dedi. Acenteler için oluşturdukları 'Evde Kal' teşvik paketi içerisinde destek amaçlı yer alan birçok paket özelliğinin de devam ettiğini belirten Pamukçu, şöyle konuştu: "Acentelerimizin iş sürekliliğini sağlamak ve değişen koşullar sebebiyle yeni süreçlerdeki adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla Türk sigorta sektörü yeni tedbirleri ve iyileştirmeleri kısa sürede almıştır."