Akıllı hamle! Yeni ürünler geliyor...

Kısa bir süre önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11'i tüketiciyle buluşturan OPPO, Eylül ayı itibariyle yeni kulaklık modeli Enco W51 ve ilk kez Türkiye'ye getireceği akıllı saati OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz olarak şarj edebilme özellikleri ile dikkat çeken W51, lacivert ve beyaz renkleriyle pazarda yerini alacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla sunulacak OPPO Watch'un 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak dikkat çekiyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.