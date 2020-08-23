Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Akıllı hamle! Yeni ürünler geliyor...

    Kısa bir süre önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11'i tüketiciyle buluşturan , itibariyle yeni kulaklık modeli Enco ve ilk kez 'ye getireceği OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

    Akıllı hamle
    Kısa bir süre önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11'i tüketiciyle buluşturan , itibariyle yeni kulaklık modeli Enco ve ilk kez 'ye getireceği OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz olarak şarj edebilme özellikleri ile dikkat çeken W51, lacivert ve beyaz renkleriyle pazarda yerini alacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla sunulacak OPPO Watch'un 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak dikkat çekiyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Akıllı hamle! Yeni ürünler geliyor...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri