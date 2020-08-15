BİM VE A101 BAŞVURU

Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.

https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

https://www.a101.com.tr/kariyer

A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.

A101-BİM VE ŞOK MARKET İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

Yoğun çalışabilecek olmak,

Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.

Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek

Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen

Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek olan

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

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