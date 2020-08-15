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    • Ekonomi
    • 16.08.2020 09:13
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    • 16.08.2020 09:13
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    2020 Ağustos ayı 'li ve KPSS şartsız kamuya memur personel ve ve tüm ilanlar sayfamızda

    2020 Ağustos ayı 'li KPSS şartsız sınavsız kamuya memur ve personel alım başvuru şartları nedir? Ağustos ayı ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar KPSS ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Kamuya alım yapacak kurumlara başvurular, kurumların belirlediği tarih içerisinde yapılmaktadır. Buna göre kurumun belirlediği tarih dışında yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar.

    Kamuya memur personel ve işçi alımı başvuru şartları tüm ilanlar

    Ağustos ayının tam ortasında olduğumuz şu günlerde KPSS'li ve KPSS şartsız kamuya memur personel ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda ilanları sayfamızda verdik. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar.

    Kamuya memur personel ve işçi alımı başvuru şartları ve tüm ilanlar

    AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI 12 PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

    93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    UŞAK ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

    49 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 47 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL NİTELİKLER:

    Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır.

    Eğitim Şartı: Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Buna göre adayların en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile, Lise mezunu, Önlisans Mezunu veya Lisans mezunu olmaları gereklidir. Bunun dışındaki kamu kurumlarına başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu veya en az önlisans mezunu olmak zorunludur. Lisans mezunlarından, 4 yıllık eğitim veren alımımı yapılacak ilgili alan için eğitim görmüş veya buna denkliği olan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarına mezun olmuş olmaları gereklidir.

    Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ile alım yapmaktadırlar. yaş şartları gennelikle ilanın yayımlandığı tarihten veya son başvuru gününe göre hesaplanmaktadırlar.

    YDS Şartı: Bazı kamu kurumları adaylardan alımı yapılacak alan için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dİl Sınavından ingilizce veya diğer dillerden puan almış olmak şartı arıyorlar. YDS şartı her ilan için geçerli olmayıp buna ilanın detaylarından ulaşabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi 2020 Ağustos ayı KPSS'li ve KPSS şartsız kamuya memur personel ve işçi alımı başvuru şartları ve tüm ilanlar sayfamızda
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