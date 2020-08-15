Ağustos ayının tam ortasında olduğumuz şu günlerde KPSS'li ve KPSS şartsız kamuya memur personel ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda ilanları sayfamızda verdik. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar.
Kamuya memur personel ve işçi alımı başvuru şartları ve tüm ilanlar
AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI 12 PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
49 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 47 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL NİTELİKLER:
Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır.
Eğitim Şartı: Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Buna göre adayların en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile, Lise mezunu, Önlisans Mezunu veya Lisans mezunu olmaları gereklidir. Bunun dışındaki kamu kurumlarına başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu veya en az önlisans mezunu olmak zorunludur. Lisans mezunlarından, 4 yıllık eğitim veren alımımı yapılacak ilgili alan için eğitim görmüş veya buna denkliği olan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarına mezun olmuş olmaları gereklidir.
Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ile alım yapmaktadırlar. yaş şartları gennelikle ilanın yayımlandığı tarihten veya son başvuru gününe göre hesaplanmaktadırlar.
YDS Şartı: Bazı kamu kurumları adaylardan alımı yapılacak alan için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dİl Sınavından ingilizce veya diğer dillerden puan almış olmak şartı arıyorlar. YDS şartı her ilan için geçerli olmayıp buna ilanın detaylarından ulaşabilirsiniz.
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