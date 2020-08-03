Emekli vatandaşların belli bir tutara kadar olan nakit ihtiyaçları için Halkbank mini emekli kredisi sağlıyor. Emekli müşteriler nakit ihtiyacınızı giderecek en uygun ihtiyaç kredisine 5.000 TL'lik finansmanıyla % 0,92'den başlayan faizlerle sahip olabilirsiniz. Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan vatandaşların yararlanabileceği bu kredinin yanı sıra 0.55 faizle alışveriş kredisi de alınabiliyor. Sadece anlaşmalı firmalardan yapacağınız alışverişlerde 60 ay vadeli ve 6 ay ertelemeli olarak 30.000 liraya kadar Halkbank sosyal hayatı destek kredisi alabilirsiniz.
EMEKLİLERE ÖZEL MİNİ KREDİ
Halkbank tarafından sağlanan mini emekli kredisi müşterilerin düşük limitli kredi kullanımlarında geçerli. Daha yüksek limitle kredi kullanacak olan müşterilerine Halkbank mutlu emekli kredisi imkanını sağlıyor.
Acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan mini emekli kredisinde vatandaşlara 5.000 TL'ye kadar kredi sağlanır. Hızlı bir şekilde sağlanan bu kredi için emekli vatandaşlar herhangi bir vade farklı olmadan 60 aya kadar ödeme planı yapabilirler.
Daha yüksek kredi kullanımında ise Halkbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini emeklilere sağlıyor. Bu kredi başvuruları banka şubesinden olup yine 60 ay vade seçeneği bulunuyor.
Kredi Faiz Oranı
Halkbank'ın bünyesinden maaş alan emeklilerin faydalanabildiği mini emekli kredisinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 0.98.
Ödeme Seçenekleri
Bilindiği üzere Halkbank müşterilerinin durumlarına göre özel ödeme seçenekleri sunuyor. Bu seçeneklerden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlara Halkbank "Aylık eşit taksitli, Artan taksitli, Azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, Serbest ödemeli" imkanları sağlıyor.
Halkbank'tan Düşük Faizle Emeklilere Kredi
Düşük faizle ihtiyaç kredisi almak isteyen emekli vatandaşlar artık Halkbank'a emekli maaşını taşıdıktan sonra bu imkanlardan yararlanabiliyor. 60 ay vadeye kadar daha düşük taksitlerle ödeme yapan emekli vatandaşlar 0.92 faizle kredi alabiliyor. Ayrıca banka tarafından emekli müşterilerine esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor. Serbest ödemeli, aylık eşit taksitli, azalan ya da artan taksitli ile 3 ayda bir eşit taksitli ödeme seçenekleri sunan Halkbank'ta 0.92 faizle 60 ay vadede 5.000 TL'lik kredi için aylık taksit tutarı 114 lira oluyor. Bu kredideki tek masraf 26,25 lira olarak alınan tahsis ücretidir.
Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan vatandaşların yararlanabileceği bu kredinin yanı sıra 0.55 faizle alışveriş kredisi de alınabiliyor. Sadece anlaşmalı firmalardan yapacağınız alışverişlerde 60 ay vadeli ve 6 ay ertelemeli olarak 30.000 liraya kadar Halkbank sosyal hayatı destek kredisi alabilirsiniz. Tarihi kredi paketi kapsamında sunulan bu krediyle beraber 0.64 faizle sıfır konut, 0.74 faizle ikinci el konut kredisi de alabilirsiniz.