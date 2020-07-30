ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işçi personelin 2020 ilave tediye bedellerinin tümünün ilgili banka hesaplarına bugün aktarıldığı, çalışanların yarından itibaren ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekleri belirtildi. Çalışan işçilerin emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan ödeme çabasıyla teşekkülün mali imkanları zorlanarak bu ödeme planlamasının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her fırsatta kurumumuzun yanında olan, fedakar çalışmalarını esirgemeyen işçi kardeşlerimizin bayramlarını tebrik eder, özellikle bayram süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına daha çok riayet ederek ve tedbiri elden bırakmadan sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram yaşamalarını Cenabı Allah'tan dileriz."
İLAVE TEDİYE NEDİR, NE DEMEK?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek.
İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.