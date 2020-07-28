● Maaşını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan 2 milyon memur emeklisine Ağustos aylıkları bugün ve yarın ödenecek. Aynı anda Temmuz ayı zam farkı ve bayram ikramiyesi de verilecek.
● 5-9 Ağustos'ta verilecek engelli, evde bakım ve yaşlılık aylıkları, yarın yatırılacak. Erken ödemeden, 1.9 milyon kişi yararlanacak.
● 5 Ağustos'ta yapılması gereken işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri dün başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6 olanlar bugün, 8 olanlar yarın alacak.
● 500 bin kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyesi dün verildi.
ÖDEME TAKVİMİ
Memur emeklilerine: Bugün ve yarın verilecek
Engellilere ve yaşlılara: Yarın
İşsizlere ve kısa çalışanlara: Dün başladı, bugün ve yarın devam edecek
Kamu işçilerine: İlave tediye dün hesaplara yatırıldı