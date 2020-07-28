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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 Gazete
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    Milyonlara çifte bayram! lerine, engellilere, yaşlılara yapılan ödemeler erkene çekildi

    Bayram nedeniyle ödemeler erkene çekildi. lerine, engellilere, yaşlılara, işsizlere ve çalışanlara ödemeler . da devam edecek.



    Maaşını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan 2 milyon memur emeklisine Ağustos aylıkları bugün ve yarın ödenecek. Aynı anda Temmuz ayı zam farkı ve bayram ikramiyesi de verilecek.

    5-9 Ağustos'ta verilecek engelli, evde bakım ve yaşlılık aylıkları, yarın yatırılacak. Erken ödemeden, 1.9 milyon kişi yararlanacak.



    5 Ağustos'ta yapılması gereken işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri dün başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6 olanlar bugün, 8 olanlar yarın alacak.

    500 bin kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyesi dün verildi.



    ÖDEME TAKVİMİ

    Memur emeklilerine: Bugün ve yarın verilecek

    Engellilere ve yaşlılara: Yarın



    İşsizlere ve kısa çalışanlara: Dün başladı, bugün ve yarın devam edecek

    Kamu işçilerine: İlave tediye dün hesaplara yatırıldı

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