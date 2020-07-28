



● Maaşını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan 2 milyon memur emeklisine Ağustos aylıkları bugün ve yarın ödenecek. Aynı anda Temmuz ayı zam farkı ve bayram ikramiyesi de verilecek.



● 5-9 Ağustos'ta verilecek engelli, evde bakım ve yaşlılık aylıkları, yarın yatırılacak. Erken ödemeden, 1.9 milyon kişi yararlanacak.