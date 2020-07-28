Normalleşme sürecinde alınan kararlar, göstergelere pozitif yansıyor. Salgının damgasını vurduğu Nisan'da 66.80 seviyesine gerileyen reel kesim güven endeksi, 3 ay üst üste yükselerek Temmuz'da 100.7 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi Temmuz'da geçen aya göre yüzde 20.2, perakende ticarette yüzde 9.6, inşaat sektöründe yüzde 11.6 artış gösterdi. Nisan'da yüzde 61.6 seviyesine kadar gerileyen, normalleşme süreciyle yükselişe geçen imalat sanayii kapasite kullanım oranı ise Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 4.6 puan artarak yüzde 70.7 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışa ilişkin, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak" değerlendirmesi yaptı. Kapasite kullanım oranının yüzde 70.7'ye yükseldiğini aktaran Albayrak, "Temmuz verilerine maşallah. Reel kesim güven endeksi de 100.7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim" dedi.
23 YIL SONRA BİR İLK
Bakan Albayrak, dün hayata geçirilen endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.