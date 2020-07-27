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    • Ekonomi
    • 27.07.2020 10:18
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    • 27.07.2020 10:31
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan flaş mesajı: Yeniden yükseliyor

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nin adım adım yeniden yükselişe geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." dedi.

    Bakan Albayrak'tan flaş ekonomi mesajı: Yeniden yükseliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nin adım adım yeniden yükselişe geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı
    Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş ekonomi mesajı: Yeniden yükseliyor
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