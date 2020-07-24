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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 Gazete
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    Tatil paketi alırken dikkat! Bütçenizi dolandırıcılara kaptırmayın...

    Yaz tatili bütçenizi dolandırıcılara kaptırmayın. Uzmanlar tatil paketi satın alırken özellikle alımların gece yapılmaması, sık sık isim değiştiren otellere dikkat edilmesi ve acentelerin belgesinin kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

    Tatil paketi alırken dikkat!

    Turizm sektörü temsilcileri, tatil paketi satın alırken özellikle alımların gece yapılmaması, sık sık isim değiştiren otellere dikkat edilmesi ve acentelerin belgesinin kontrol edilmesi uyarısında bulundu:

    ● Uluslararası Helal Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan: Eğer tatil paketini, otelin üzerinden alacaksanız, mecbur kalmadıkça gece almayın. Bazı dolandırıcılar, paravan web sitesi açıyor. Bunu özellikle 21.00-05.00 saatlerinde yapıyorlar.

    ● Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: Dolandırıcılar, otelin resmi web sayfasını kopyalayıp, harf, nokta veya rakam ekliyor. İnsanlar otelin resmi sitesi olduğundan emin olsun, tesisin kendi telefonunu mutlaka arasın, maille de teyit alsın.


    ● TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal: Son günlerde otel ve villaların resmi siteleri kopyalanarak, dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Vatandaşlarımızın, TÜRSAB bölge temsilciliklerden, satın aldıkları tatilin acenteye kayıtlı olup olmadığını sorgulamasını tavsiye ediyoruz.

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