Memurların, sözleşmelilerin Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaşırken, zamlı ödemeler haftaya yapılıyor. Memur maaş katsayısı yüzde 5.75 artırılırken, buna bağlı olarak hem aylıklar hem de aile yardımı gibi nakdi yardımlar yükseldi.