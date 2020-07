01.10.1973 doğumluyum 05.10.1994 SSK girişim var. 4980 gün pirimim var. Ne zaman emekli olurum?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartı ile tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 3 Yıl içerisinde istenilen prim gün sayısını yerine getirmiş olacaksınız ancak bu defa da yaş şartınızı beklemeniz gerekecektir.



Merhaba. 18.01.1972 doğumluyum ve 01.08.1987 de bir şirkette çalıştım. Sigorta başlangıcım 01.08.1987 de yapılmış ve o tarihten sigorta numaram olsa da hiç prim yapmadığından dolayı bu tarih sigorta başlangıcı sayılmıyordu.

SGK ya yazılı olarak 2 defa başvurdum ve şu an kapalı olan şirketin primimi yatırıp yatırmadığımı sordum ve incelemede prim bulunamadı. 2017 yılında sigortamın 01.08.1987 den başlaması için dava açtım. Davada SGK o tarihten ilgili şirketin işe giriş bildirgesi ilettiği, SGK numarası aldığı tespit edildi. Ayrıca o dönemde beraber çalıştığım şirketten sigortalı 3 şahidin beyanı ile İş Mahkemesi benim 01.08.1987 de şirkete çalıştığıma, İlgili şirketin prim yatırmaması ve SGK'nın da bu prim yatmamasını kontrol etmemesinden dolayı benim sorumluluğum olmadığıma karar verdi. Ancak ne var ki o tarihte 18 yaş altı olmamdan dolayı, sigorta başlangıcımı 18 yaşını doldurduğum 18.01.1990 tarihine çekti. 01.08.1987 de sigortalılık başlangıcım olursa 50 yaşında emekliliği hak edecek iken 18.01.1990 tarihi başlangıç sayılırsa 52 yaşında emekliliği hak edeceğim. İş mahkemesinin kararına itiraz edip İstinaf mahkemesine gittik ama İstinaf mahkemesi de İş mahkemesinin kararını onadı. En son Yargıtay'a gittik. Dava şu an Yargıtay da. Yargıtay'a itiraz dilekçemizde 1999 da çıkan 4447 sayılı kanun ile 1999 öncesinde kademeli olarak emeklilik uygulamasında 18 yaş dikkate alınmıyor ve SGK da bunu bu şekilde uyguluyor diye belirtik. Bu durumda birçok arkadaşım var. Mesela 1971 doğumlu olan ve 1985 de sigorta primi yatan (14 yaş) arkadaşım 1985 başlangıcından dolayı 49 yaşında emekli oldu. Yine 1969 doğumlu olan ve 1985' den sigortalı olan (16 yaş) arkadaşım yine 49 yaşında emekli oldu. Ben de SGK ya gidip sorduğumda 01.08.1987 de primim yatmış olsaydı kabul edilecekti dediler. Şu an mahkemelerin benim için verdiği karar ile SGK'nın uygulamaları birbirini tutmuyor. Yargıtay dan benim için iş mahkemesi ve istinaf mahkemesi kararını bozacak karar çıkmasını umuyorum.