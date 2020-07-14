Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, ikramiyelerini, 17-28 Temmuz'da zamlı maaşlarıyla birlikte alacak. Memur emeklileri ise Temmuz ayı zam farkını, bayram ikramiyesini, Ağustos maaşını 28-29 Temmuz'da cebine koyacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem promosyon ile ilgili soruları cevapladı.
SORU&CEVAPLAR
Bu yaz yüzde 5.75 oranında yılın ikinci zammını alan emekliler Cuma gününden itibaren 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyelerine de kavuşacak. Bu ödemelerin yanında yukarıda anlattığımız gibi birçok emekli izin de promosyon alma hakkı oluştu.
3 yılını tamamlayan herkes ikinci promosyonunu alacak. Promosyonla ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu konudaki bazı soruların cevaplarını hazırladım.
1- HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.
2- PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura talimatı verme, kredili hesap, başka emekli müşteri getirme gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankanın ekstra bir getirisi yoksa tercih etmeyin. Çünkü promosyon almak için bu tür şartlar bulunmuyor.
3- İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.
4- 2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?
Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Bu yüzden 3 yılın tamamlanmasını beklemek gerekiyor.
5- AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor.
6) MAAŞ ALDIĞIM BANKAYI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.
7- PROMOSYON TUTARLARI ARTACAK MI?
SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. Ancak şimdi bu tutarlar yükseldi. Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek.
Bankalar yeni kampanyalarla promosyon miktarlarını 2 bin liralara kadar çekiyor. Tabi maaşa göre promosyon veriliyor. Herkes eşit promosyon alamıyor
8- YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ NE YAPACAK?
Yeni emekliler ilk maaşlarını aldıktan sonra seçimlerini yapıyorlar. Hangi bankadan maaşlarını almak istiyorlarsa ona göre karar veriyorlar. Bu noktada bankanızı seçerken promosyon verip vermediğine ve ne kadar verdiğine bakarak karar verebilirsiniz. Dolayısıyla yeni emeklilerin de promosyon alma hakkı bulunuyor.
9- BANKA SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?
Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Ancak burada sunulan rakamlar çok şartlara iyi bakmak gerekiyor. Yüksek rakamlar sanki herkese verilecekmiş gibi sunuluyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.
Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor. O yüzden öncelikle kendi bankanızla konuşup daha sonra diğer alternatifleri değerlendirebilirsiniz.