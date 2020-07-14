SORU&CEVAPLAR



Bu yaz yüzde 5.75 oranında yılın ikinci zammını alan emekliler Cuma gününden itibaren 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyelerine de kavuşacak. Bu ödemelerin yanında yukarıda anlattığımız gibi birçok emekli izin de promosyon alma hakkı oluştu.

3 yılını tamamlayan herkes ikinci promosyonunu alacak. Promosyonla ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu konudaki bazı soruların cevaplarını hazırladım.

1- HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?



Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.