Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı emekli öğretmen maaşı kaç TL?

Öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz zammı emekli öğretmen maaşı kaç TL? İşte detaylar...

2020 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADARDIR?

2020 yılında öğretmen aylıkları; 1/4 derecesindeki öğretmenler için 5.328 TL olarak verilmekteydi. Ancak temmuz ayında açıklanan enflasyon oranı ile beraber, zam sonrası öğretmen maaşı 5.634 TL olarak verilmeye başlanacaktır.

9/1 derecesinde öğretmenlere 2020 yılının başında verilen ücret 4.013 TL olmaktaydı. Ancak temmuz ayında yapılacak olan zam ile beraber öğretmenlerin maaşları 4.242 TL olarak belirlenmiştir.