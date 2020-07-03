Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı emekli öğretmen maaşı kaç TL?

Öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz zammı emekli öğretmen maaşı kaç TL? İşte detaylar...
2020 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADARDIR?
2020 yılında öğretmen aylıkları; 1/4 derecesindeki öğretmenler için 5.328 TL olarak verilmekteydi. Ancak temmuz ayında açıklanan enflasyon oranı ile beraber, zam sonrası öğretmen maaşı 5.634 TL olarak verilmeye başlanacaktır.
9/1 derecesinde öğretmenlere 2020 yılının başında verilen ücret 4.013 TL olmaktaydı. Ancak temmuz ayında yapılacak olan zam ile beraber öğretmenlerin maaşları 4.242 TL olarak belirlenmiştir.
TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADARDIR?
2020 yılında emekli öğretmen aylığı; 3.272,1 TL olarak belirlenmiştir. Eski tutarı ise; 3.101,9 TL olarak ödenmekteydi.
2020 YILINDA AÇIKLANAN ENFLASYON ORANI NE KADARDIR?
2020 haziran enflasyon rakamı; %5.75 olarak açıklanmıştır. Yılın ilk yarısı için belirlenen enflasyon oranıdır. Haziran ayındaki TÜFE ise; aylık %1.13 olarak belirlenmiştir. Yılın başında memurlara yapılmış olan zam oranı %4 olduğu için öğretmen maaşını etkileyecek enflasyon farkı %1.75 olarak açıklanmaktadır.
4A KADROLU ÖĞRETMENLERİN KADEMELERİNE GÖRE ZAMLI MAAŞLARI NE KADARDIR?
Yeni kadrolu öğretmen aylıkları aşağıdaki gibidir:
- 9/1 derecesi ile işe yeni başlamış olan öğretmenlere 4.039 TL aylık ödenmektedir.
- 9/2 kademesindeki 1 yıllık öğretmenlerin aylık tutarları 4.044 TL olmaktadır.
- 8/2 derecesinde 1 yıldır çalışan öğretmenlere aylık 4.046 TL maaş ödenmektedir.
- 8/3 kademesinde 2 yıldır hizmet veren öğretmenlere yapılan aylık ödemesi 4.098 TL'dir.
- 7/1 derecesinde 3 yıllık deneyimi olan öğretmenlerin aldıkları maaş tutarı 4.107 TL'dir.
- 4 yıl süre ile 7/2 kademesinde çalışıldığında 4.111 TL aylık alınmaktadır.
- 5 sene 7/3 derecesinde çalışan öğretmenlere yeni zam ile beraber 4.118 TL ödeme yapılmaktadır.
- 6 yıl 6/1 kademesinde hizmet veren öğretmenler, 4.127 TL aylık ödemesi almaktadırlar.
- 5/2 kademesi ile 10 yıl hizmet verilir ise; 4.180 TL aylık ödemesine hak kazanılmaktadır.
- 3/1 derecesi ile 15 yıl öğretmenlik yapanlara ödenen maaş 4.444 TL'dir.
- 2/3 kademesinde 20 sene öğretmenlik görevini yerine getirenlere 2020 yılında yapılan zam ile beraber 4.547 TL maaş ödenmektedir.
- 25 yıl ve üzeri süre boyunca 1/4 derecesinde çalışan öğretmenlere 4.663 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
4B SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADARDIR?
Sözleşmeli öğretmenlerin aylık tutarları, hizmet sürelerine göre aşağıda verilmiştir:
- Yeni göreve başlamış olan sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutar; 4.494,26 TL'dir.
- 5 ile 10 yıl arasında bir hizmet süresi bulunan sözleşmeli öğretmenlere ödenen maaş tutarı; 4.562 TL'dir.
- 10 ile 15 sene arasında bir sürede hizmet yılına sahip olan sözleşmeli öğretmenler; 4.945 TL aylık almaktadırlar.
- Hizmet süresi 15 ile 20 yıl arasında olanlara ödenen tutar; 5.314 TL olmaktadır.
- 20 yıl ve üzeri süre ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara ödenen maaş tutarı; 5.511 TL'dir.
Sözleşmeli öğretmen maaşı hesaplanırken; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ödemeler de dahil edilmektedir.