Fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi veya transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi gerektiğini aktaran Yayla, "Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. Ayrıca, başka kişilerin hesabında duran tutarlarında gerekli şartları sağlamak suretiyle varlık barışında beyan edilebileceği de unutulmamalıdır" dedi.

VARLIK BARIŞI'NDAN YARARLANMANIN AVANTAJLARI NELER?

Kanun düzenlemesi ve ikincil mevzuatta üzerine defaatle vurgulandığı üzere beyan edilecek varlıklara ilişkin vergi incelmesinin yapılmayacağını söyleyen Yayla, "Dolayısıyla çeşitli sebeplerle gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında olması gereken şekilde kayıt altına alınamamış tutarları düşük bir vergi oranı ile kayıt altına alma imkanı sağlanmaktadır. Ancak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hükümlerinin geçerli olduğu, kara para ve benzeri araştırmaların yapılacağı tabiidir" diye konuştu