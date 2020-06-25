Gençlere iş kapısı

İstihdama katkı sağlamak için önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. 'Yetenek kapısı' platformuyla işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri sürerken keşfetmelerine, öğrenci veya mezunlar ile iletişim kurmalarına imkan sağlanacak. Burada iş ilanı açabilecek olan şirketler, özgeçmişleri inceleyerek tespit ettikleri kişilerle irtibat kurabilecek. Bu platform sayesinde gençler de kariyer fuarlarından haberdar olabilecek. Şu ana kadar sisteme 384 binin üzerinde öğrenci ve mezun, bin 850'nin üzerinde işveren kayıt yaptırdı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK