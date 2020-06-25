Gençlere iş kapısı

katkı sağlamak için önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. 'platformuyla işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri sürerken keşfetmelerine, öğrenci veya mezunlar ile iletişim kurmalarına imkan sağlanacak. Burada iş ilanı açabilecek olan şirketler, özgeçmişleri inceleyerek tespit ettikleri kişilerle irtibat kurabilecek. Bu platform sayesinde gençler de kariyer fuarlarından haberdar olabilecek. Şu ana kadar sistemeöğrenci ve mezun,kayıt yaptırdı.