Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?

Corona virüs ile mücadeleden dolayı ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı ne yazık ki sevdiklerinden uzak, sosyal mesafeli evlerde geçmişti. Normalleşme takvimiyle birlikte kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar 2020 Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. 2020 yılında Kurban Bayramı 30 Temmuz'da başlıyor ve şimdiden kurbanlık fiyatları da merak ediliyor. Peki satışlar başladı mı? Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 yılında kaç liradan başlıyor?
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBAN SATIŞLARI BAŞLADI MI?
Türkiye'nin birçok bölgesinde Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Her yıl yüzlerce vatandaşın, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı. 30 Haziran'a kadar kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne başvuru yapması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 324'ü büyük çadır, 45'i küçük çadır olarak toplamda 369 çadır ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, bu yıl pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 150 çadır kurulacak alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Alanda bir yandan temizlik bir yandan da alan düzenlemesi yapılarak çadır yerleri belirleniyor. Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.
KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.