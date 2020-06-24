KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),