Güvenlik Görevlisi alımları için yeni ilanlar yayımlandı. Bir çok Üniversite, Kamu kurumu ve Özel kuruluşlar bünyelerinde görevlendirmek üzere Güvenlik Görevlisi alımı yapıyorlar. Kurumlar ve kuruluşlar güvenliğin sağlanması için silahlı veya silahsız güvenlik görevlisi alımı yapıyor. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan güvenlik görevlisi alımları sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvurular online yapılacak olup son başvuru gününe kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR İLE KAMUYA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPAN KURUMLAR:
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya güvenlik görevlisi alımı yapan kurumlar aşağıda yer alıyor. Ayrıca İŞKUR başvuru için kadro sununda İş İlanı numaralarına ulaşabilirsiniz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi: 8 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005543605
İskenderun Teknik Üniversitesi: 1 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005544634 - 2 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005544577
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı: 5 Güvenlik Görevlisi ( Silahlı ) İş İlanı No: 00005544338 - 3 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005544376
Selçuk Üniversitesi: 22 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005545814 - 5 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005546379
Erzurum Teknik Üniversitesi: 8 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005545951
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi : 15 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005546254
Şırnak Güvenlik Görevlisi: 8 Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005549724
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,
Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir.
Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılına bilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur. Özel güvenlik görevlisi çalışma alanları, iş olanakları Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır.
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