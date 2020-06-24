Altın fiyatları son dönemde tekrar yükselişe geçti. Altın daha da yükselir mi sorusu gündeme gelirken uzaman sisimlerden kritik değerlendirmeler geldi.
Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.585,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 389,20 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
"Yüksel likidite ve ikinci dalga korkusu…"
Dış piyasada altının yükselmesinde etkili olan iki gelişmeyi paylaşan Yıldırımtürk, "Birincisi yüksek likidite ve yüksek likiditenin getirdiği eksi faiz. Bu yüksek likidite ile birlikte bütün yatırım araçlarında bir yükselme oluyor. Beraber yükselip beraber düşüyorlar.
Bir diğer önemli sebep corona salgınında ikinci dalga endişesi. Artan vaka sayıları yatırımcıları tekrar güvenli liman arayışına itiyor. Özellikle atın fonları alımlarını sürdürüyor." dedi.
"Hafta sonuna kadar yükselebilir"
Vergi ve TL swaplarının kapatılması gibi önlemlerle iç piyasada dolar/TL'nin sakin seyrettiğini belirten Yıldırımtürk, "Gram altın dün 388 TL'den kapanmıştı. Bugün 393-395 TL seviyeleri görülebilir. Bu hafta sonuna kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ons altında 1.785 dolar olasılığı var. Gram fiyatında da bir ihtimal 397 TL görülebilir. " açıklamasında bulundu.
"Temmuz başında düzeltme hareketi gelebilir"
Temmuz ayının ilk haftalarında bir düzeltme hareketi beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırımtürk, "O zaman da gram altın 370 TL seviyesine gerileyebilir. Tahminim bu yönde ancak öngörüde bulunmak oldukça zor. Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Piyasa zaten şu an bu indirimi fiyatladı. O nedenle dolar/TL'de önemli bir değişiklik olmayacaktır. Ancak faizi sabit tutarsa dolarda 6.80 seviyesi görülebilir. Bu da gram fiyatı etkiler." ifadelerini kullandı.
"2021'de 2.300 dolar görülebilir"
Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
Bol likidite ortamının yanında corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin altına yaramaya devam etiğini belirten Nalbantlı, "ABD'de yeni teşvik paketi konuşulurken, tahvil getirilerinde düşüş görülüyor. Virüs tarafında ise yeniden açılma sonrası bir çok ülkede yeniden kapanma ve karantinalar uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Çin'in başkenti Pekin'de karantina uygulaması görülürken, ABD'de ülke çapındaki toplam vaka sayısı son iki hafta içerisinde yüzde 15 arttı. En çok vaka görülen Florida, Güney Carolina, Georgia, Teksas'da karantinaya dönüş görüşülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada pandeminin büyüdüğünü, vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ettiğini belirtti." dedi.
Genel olarak gelişmeleri ve para politikalarını değerlendirdiğinde 2021 yılında Ons altın tarafında 2.300 dolar, gram altında ise 500 liranın görüleceğini düşündüğünü belirten Nalbantlı, "Gram altında 350 TL, ons altında ise 1.675 dolar seviyeleri kısa vadeli düzeltmelerde destek olarak önemli seviyeler." ifadelerini kullandı.
ABD-Çin etkisi
ÜNLÜ & Co'mment bilgi notunda da ons altının 1.750 doların üzerine yerleştiğine vurgu yapıldı. Teknik olarak önemli seviyelerin kırılmasının ardından momentum kazanan altının ons fiyatının, yukarı yönlü eğilimini koruduğu belirtilen notta, "Bu noktada 1.750 doların üzerinde kalındıkça 1.770 doların sonraki hedef seviye olduğuna vurgu yapmıştık. Kaldı ki corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin tam olarak ortadan kalkmaması ve ABD-Çin ilişkilerine dair soru işaretleri de ons altına yönelimi destekler nitelikte." ifadelerine yer verildi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 389,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.585,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 389,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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