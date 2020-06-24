"Hafta sonuna kadar yükselebilir"

Vergi ve TL swaplarının kapatılması gibi önlemlerle iç piyasada dolar/TL'nin sakin seyrettiğini belirten Yıldırımtürk, "Gram altın dün 388 TL'den kapanmıştı. Bugün 393-395 TL seviyeleri görülebilir. Bu hafta sonuna kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ons altında 1.785 dolar olasılığı var. Gram fiyatında da bir ihtimal 397 TL görülebilir. " açıklamasında bulundu.

"Temmuz başında düzeltme hareketi gelebilir"

Temmuz ayının ilk haftalarında bir düzeltme hareketi beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırımtürk, "O zaman da gram altın 370 TL seviyesine gerileyebilir. Tahminim bu yönde ancak öngörüde bulunmak oldukça zor. Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Piyasa zaten şu an bu indirimi fiyatladı. O nedenle dolar/TL'de önemli bir değişiklik olmayacaktır. Ancak faizi sabit tutarsa dolarda 6.80 seviyesi görülebilir. Bu da gram fiyatı etkiler." ifadelerini kullandı.