ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.