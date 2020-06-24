Merkez Bankası beklenti anketinde dolar kuru tahminleri geriledi. Mayıs ayı beklenti anketine göre banka, kur tahminini 7,02 TL'den 6,99 TL'ye çekerken, enflasyon tahminini yükseltti. Dolar/TL geçen hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 6.85 civarında seyretti. Avrupa'da beklentilerin üzerinde açıklanan veriler yatırımcıların riskli para birimlerine olan iştahını destekledi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6960 lira olmuştu. Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MERKEZ BANKASI YILSONU DOLAR KURU TAHMİNİ GERİLEDİ
Merkez Bankası Haziran 2020 beklenti anketinde yılsonu dolar kuru tahminini düşürdü. Mayıs 2020 döneminde 7,02 TL olan yılsonu dolar beklentisi, Haziran ayı anketinde 6,99 TL'ye geriledi.
Merkez Bankası 12 ay sonrası dolar tahminini değiştirmezken, 12 ay sonrası için kur tahminini 7,22 TL olarak sabit bıraktı.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Beklenti anketi katılımcıları, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) beklentilerini Haziran anketinde yükseltti. Merkez Bankası enflasyon beklentileri yüzde 9,38'den yüzde 9,54'e yükseldi.
12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20 iken bu ankette katılımcılar tarafından yüzde 9,03'e geriledi.
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyonu aşarken, ikinci dalgaya yönelik endişeler de gündemde kalmaya devam ediyor.
Buna karşın, özellikle ABD'de açıklanan verilerin pozitif bir tablo ortaya koyması sonrası piyasalarda ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin fiyatlandığı görülüyor.
Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 37,8 ile önceki aya göre 0,6 puan düşüş kaydetse de aynı dönemde hizmet PMI 26,5'ten 42,3'e yükseldi. Veri sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 22.549 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselerek 2.971 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 35.257 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 24.855 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.131 puanda seyrediyor.
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