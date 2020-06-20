Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığını kaydetti.
Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup, her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebilecektir."
Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup, her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebilecektir."