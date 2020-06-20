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    • Ekonomi
    • 20.06.2020 Gazete
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    Swapta ilk Yuanı kullanıldı

    (), ‘ Merkez sı ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı fonlamasının ilk kullandırımları ’da yapıldı’ açıklaması yaptı.

    Swapta ilk yuan kullanıldı
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkez sı ile yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı () fonlamasının ilk kullandırımlarının 'da yapıldığını kaydetti.

    Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup, her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebilecektir."
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