İstanbul'da maaşı ödenmeyen otobüs şoförleri isyan etti: Kontak kapatacaklar

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren seferlerin yapılmayacağını açıkladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 00:15

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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Perşembe günü itibari ile araçların personel maaşları ödenmediğinden dolayı kontak kapatacaklarını açıkladı.



4 aydır maaş alamadıklarını belirten Göksel Ovacık, 3 bin 41 aracın çalışmayacağını söyledi. İstanbul halkının mağdur olmasını istemediklerini ancak durumun bu noktaya geldiğini söyleyen Esnaf Odası Başkanı, Belediyenin göstereceği tutuma göre süreci ilerleteceklerini bildirdi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz

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