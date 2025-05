✨ "Güzellik Bir Ritüeldir"

Ora Mer platformunun kurucusu sezgisel şifacı Rachel Onefater, güzellik rutinlerinin yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını savunuyor. Ona göre her makyaj, her cilt bakımı ve elbette her oje tercihi, bir niyet taşır. Yeşil oje ise bu niyetlerin en doğalı: Bolluk, güven, huzur ve sabır.