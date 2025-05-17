Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:52'te olduğu tespit edilen deprem 7,01 derinliğinde ölçüldü.
AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 02:52'te gerçekleşen depremin derinliği 7,01 olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-18
Saat: 02:52:02 TSİ
Enlem: 38. 87417 N
Boylam: 23. 52222 E
Derinlik: 7. 01 km