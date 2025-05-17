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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:52'te olduğu tespit edilen deprem 7,01 derinliğinde ölçüldü.

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Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 02:52'te gerçekleşen depremin derinliği 7,01 olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı. (Takvim Gazetesi Ekran Görüntüsü)Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı. (Takvim Gazetesi Ekran Görüntüsü)

Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-18
Saat: 02:52:02 TSİ
Enlem: 38. 87417 N
Boylam: 23. 52222 E
Derinlik: 7. 01 km

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