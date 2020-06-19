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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 12:07
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    • 19.06.2020 12:07
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    kura sonuçları isim listesi! 480 konut çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

    kura sonuçları isim listesi sorgulama! kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan’ın himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Her gün yeni bir il için kura çekiliş noter huzurunda yapılıyor. 19 Haziran tarihli kura takvimine göre Trabzon merkezde inşa edilecek 480 konut için hak sahipleri belli olacak. İşte, isim listesi!

    TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi! TOKİ Trabzon Merkez 480 konut çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

    TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi! TOKİ Trabzon Merkez kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı kuraya başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar 100 bin sosyal konut projesine başvurmuştu. TOKİ Trabzon Merkez kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve sonuçları sorgulayabilirsiniz.

    TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI

    Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Trabzon kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Kura çekilişi saat 13:00'te başlayacak.

    TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI SORGULAMA

    SÖZLEŞME İMZALANMASI

    Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

    Sözleşme imzalama aşamasında;

    Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

    Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

    Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

    ÖDEMELER NASIL OLACAK?

    Hak sahiplerine konutlar;
    Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

    Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

    Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
    Haberler Ekonomi TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi! TOKİ Trabzon Merkez 480 konut çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!
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