Kamu personeli alımı süreçleri dahilinde üniversite hastaneleri personel alımları ilanları yayımlanmaya devam ediyor. 11 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ilanlarına göre hastane personel alımı için 70 kişilik kontenjan açıldı. Adaylar Mersin Üniversitesi kamu personeli alım başvurularını internet üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. İlgili alımlar için süreci devam ettiren kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olup; adayların işlem yapması için tayin edilen İŞKUR ilan numarası ve başvuru sisteminin aktif olacağı tarihler 15 Haziran 2020 ve 19 Haziran 2020 tarihleri arasında olacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Mersin Üniversitesi Hastanesi Personel Alımı
Mersin iş ilanları dahilinde yer alan kamu personel alım ilanında belirtilen bilgilere göre Mersin Üniversitesi tarafından personel alımı yapılacaktır. İlgili alımlar için toplamda 70 kişilik kontenjan açılmış olup; tasnif edilen unvan ve kontenjan bilgilerine göre; 17 Temizlik İşçisi ve 3 farklı ilanda yer almak üzere 53 Hasta Bakım ve Temizlik Hizmetleri personel alımı yapılacaktır.
Başvuru Süreci
Adaylar Mersin Üniversitesi kamu personeli alım başvurularını internet üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. İlgili alımlar için süreci devam ettiren kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olup; adayların işlem yapması için tayin edilen İŞKUR ilan numarası ve başvuru sisteminin aktif olacağı tarihler 15 Haziran 2020 ve 19 Haziran 2020 tarihleri arasında olacaktır.
Başvuru yapan adayların işlemlerinin sonuçlanmasının akabinde 29-30 Haziran 2020 saat 09:30 saatlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN adresinde kura çekimi yapılacaktır.
Başvuru Şartları
Mersin Üniversitesi 17 Temizlik Personeli alımı için başvuru yapacak olan adayların; en az ilköğretim mezunu olmaları, 40 yaşından gün almamış olmaları ve vardiya sisteminde çalışmaya uygun olmaları şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Hasta Bakım ve Temizlik Hizmetleri personel alımı için; 48,3 ve 2 kişilik kontenjan ile yapılacak alımlarda adayların 35 yaş şartını sağlamaları ve ilgili çalışma koşullarına uygun olmaları gerekmektedir.
2 kişilik alımlar dahilinde başvuru yapacak olan adayların sürekli işçi olarak engelli kamu personeli alımlarında tercih edileceği ilan edilirken; 3 kişilik alımlar ise Eski Hükümlü kamu personeli şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Mersin Üniversitesi 70 sürekli işçi başvuru detayları yayımlanan güncel başvuru kılavuzunda yer almaktadır.