Başvuru yapan adayların işlemlerinin sonuçlanmasının akabinde 29-30 Haziran 2020 saat 09:30 saatlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN adresinde kura çekimi yapılacaktır.

Başvuru Şartları

Mersin Üniversitesi 17 Temizlik Personeli alımı için başvuru yapacak olan adayların; en az ilköğretim mezunu olmaları, 40 yaşından gün almamış olmaları ve vardiya sisteminde çalışmaya uygun olmaları şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Hasta Bakım ve Temizlik Hizmetleri personel alımı için; 48,3 ve 2 kişilik kontenjan ile yapılacak alımlarda adayların 35 yaş şartını sağlamaları ve ilgili çalışma koşullarına uygun olmaları gerekmektedir.