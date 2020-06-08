Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisini sağlanarak çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi. Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Devlet, tarım ve hayvancılığın kalkınmasını sağlamak ve çiftçiye destek vermek amacı ile arazileri ve meraları ücretsiz olarak kiraya vermektedir. Bu sayede hayvan yetiştiricileri maliyetlerini daha aza indirgeyerek daha yüksek kazançlar elde edebileceklerdir. Peki çiftçiye ücretsiz arazi alma başvuru şartları ve belgeler nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İLK AŞAMADA 7 İLDE TAHSİS EDİLECEK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz.
Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık.
BAŞVURULAR ALINDI
Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu.
DEVLET ARAZİLERİ VE MERALARI ÜZRETSİZ KİRALANACAK!
Ülkemizde mera ve otlakların hayvancılıkta daha verimli olarak kullanılmasına yönelik yeni bir çalışma başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarına yönelik Milli Tarım Projesi kapsamında değerlendirmeye aldığı yene projeler ile güzel bir olaya imza atmıştır. Ülkemizde hayvancılık yapan binlerce vatandaşımızın en büyük sıkıntılarından birisi olan mera ve otlak sorununa büyük bir ölçüde çözüm bulmaya yönelik bu proje ile binlerce hayvan besicisi maliyetlerini büyük bir oranda düşürerek daha iyi paralar kazanabilecektir.
Devlet Arazileri ve Meraları Ücretsiz Kiralanacak bunun yanında bilindiği üzere hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımıza bakanlık olarak farklı türden kredi veya hibe desteği yapılmaktadır. Binlerce vatandaşımız Devletimizin yaptığı bu tür yardımlardan faydalanarak hayvancılık yapmaya başlamıştır. Yine bakanlık bu türden bir destek ile hayvancılık yapacak olan vatandaşlarına eşsiz bir imkan daha sunmaktadır.
Tarım ve Hazine Arazilerinin Kiralanması
Geçen yıl geçilen havza bazlı üretim modeli ile birlikte tarımın kalkınması adına çiftçilerin isteklerine yönelik değil ekim gücünün verimine yönelik çalışmalar yapılmaya başlanarak tarım ve hayvancılığa destek vermek üzere hazine arazilerinin kiralanması uygun görüldü. Bu arazilerin kiraya verilmesi için de bazı koşullar öne sürüldü. Arazilerden faydalanmak isteyen vatandaşların taşıması gereken koşullar;
İlk olarak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
İkinci koşul ise çiftçi olması,
Aile başkanı olması,
Topraksız olması ve ya, yeterli toprağı bulunmaması,
Minimum üç yıldan beri yerleşim yerinin bir köy ya da belde olması şartları aranmaktadır. Fakat yeni çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanununda yapılan değişikliklere göre tarımsal yerleşim hayatına tabi tutulan vatandaşlar için 3 yıl şartı aranmamaktadır. Bunların dışında ise birçok vatandaşın başvuru yapması halinde öncelik; aile bireylerinden hiç toprağı olmayanlara, kendine ait hiç toprağı olmayanlara veya yeterli toprağı bulunmayanlara ve en az 3 yıldır kiracılık, tarım işçiliği veya ortakçılık yapanlara verilmektedir.
Bu kapsamda 41.7 milyon metre kare Hazine Arazisi kiraya verilecektir. Süs bitkileri, aromatik bitkiler, ağaçlandırma çalışmaları ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi adına araziler uygun kira bedelleri ile kiraya verilecektir. Bitki yetiştiriciliği için 12,7 milyon metre kare, hayvan yetiştiriciliği için ise 29 milyon metre kare yer kiralanacaktır. Uzun yıllık bitkiler için 10 sene, tek senelik bitkiler için ise 5 yıllık kira sözleşmesi yapılabilecek.