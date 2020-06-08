Minimum üç yıldan beri yerleşim yerinin bir köy ya da belde olması şartları aranmaktadır. Fakat yeni çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanununda yapılan değişikliklere göre tarımsal yerleşim hayatına tabi tutulan vatandaşlar için 3 yıl şartı aranmamaktadır. Bunların dışında ise birçok vatandaşın başvuru yapması halinde öncelik; aile bireylerinden hiç toprağı olmayanlara, kendine ait hiç toprağı olmayanlara veya yeterli toprağı bulunmayanlara ve en az 3 yıldır kiracılık, tarım işçiliği veya ortakçılık yapanlara verilmektedir.

Bu kapsamda 41.7 milyon metre kare Hazine Arazisi kiraya verilecektir. Süs bitkileri, aromatik bitkiler, ağaçlandırma çalışmaları ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi adına araziler uygun kira bedelleri ile kiraya verilecektir. Bitki yetiştiriciliği için 12,7 milyon metre kare, hayvan yetiştiriciliği için ise 29 milyon metre kare yer kiralanacaktır. Uzun yıllık bitkiler için 10 sene, tek senelik bitkiler için ise 5 yıllık kira sözleşmesi yapılabilecek.