Promosyonları taahhüt süreleri dolar dolmaz hesaplarına otomatik olarak yatırılan emeklilere, Temmuz ayında da hem ikramiye hem zam göründü. Temmuz'da emeklilere çifte kazanç imkanı var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Aynı zamanda uzun zamandır merakla beklenen intibak yasası ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İntibak düzenlemesi yapılırsa ilk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İNTİBAK ZAMMI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR MU?
Çalışma Bakanlığı SSK Bağkur emekli maaşlarına 355 tl intibak zammı kampanyası başlatılmıştır. Ülkemizdeki BAĞKUR ve SSK emeklileri 2020 yılı içinde intibak zammı için beklemeye girmişlerdir. Bu kanun için hükümetin kararını verdi. Haberimizde sizlere bu konu hakkında değerlendirmeler yapacağız. Ülkemizdeki emekli vatandaşların kulağı hükümetten gelecek intibak yasasındaydı.
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İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İNTİBAK TALEBİ NEDİR?
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri erken yapıldı. 24 - 26 Mayıs tarihlerinde olacak Ramazan Bayramı için 1000 TL'lik emekli ikramiyeleri 7 - 11 Nisan günlerinde ödendi. Temmuz ve Ağustos aylarında koronavirüsün etkisini yitireceği planlanarak, ödemelerin bayrama yakın bir tarihte 13 - 30 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağı düşünülüyor.
TEMMUZ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
İKRAMİYE İÇİN ADIM ATILDI
Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti: "4688 sayılı Kanun'dan aldığımız yetkiyle daha öncesinde konuyla ilgili bir yargıya başvuru sürecimiz olmuştu fakat mahkeme konuya ilişkin yargı sürecinin sendika başvurusu üzerinden değil bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuruyla başlayabileceğine hükmetmişti.
Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir." Tonbul, mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.
EMEKLİLER
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası 'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan (takvim.com.tr) açıklamada beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak görülüyor.
Beklentiye göre emekliler yüzde 4.41 'lik zam alacak. Bu zamma göre 276 TL 'ye kadar maaş zammı alacak.
ZAM İÇİN HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR
Temmuz 2020 maaş zammı için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.
Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır