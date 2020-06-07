Emekliye kazanç destek önerisi! Emekli maaşı...

Emeklinin kazancı artacak mı? Emekli maaşı neye göre nasıl belirlenir? Ülkemizde maaşların artmasını bekleyen milyonlarca emekli vatandaşımız var. Ayrıca bu çoğunluğa yeni emekliler de eklenince sayı oldukça büyüyecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de



SON 7 YILDA YAŞANANLAR

Emekli maaşında öncelikle SSK ya da Bağ-Kur'a bakılmaktadır. Çalışanın son 7 yılda hangi pozisyonda çalıştığı da çok önemlidir. Son 7 yılda, yani 2 bin 520 gün, kişi hangi statüde çalışmışsa emekliliği de o statüye göre oluyor ve emekli aylığı da buna göre belirleniyor. Mesele emeklilikten önceki son 7 sene içerisinde Bağ-Kurlu olarak çalıştıysanız bu statü üzerinden emekli olursunuz.

Son 7 senede iki farklı statüde çalıştıysanız 3.5 yıl, bin 261 gün, hangi statüde iseniz, oradan emekli olacaksınız. Öneğin, son 7 yıl hem SSK'lı hem de Bağ-Kurlu olarak çalıştınız, ancak son 3.5 yıl SSK'lıydınız; emekliliğiniz SSK'dan olacak ve buna göre maaş bağlanacak. Fakat bu kanun 1 Ekim 2018'den sonra sigortalı çalışmaya başlayanlar takvim.com.tr için geçerli değildir. Yeni düzenlemeye göre bu şart kaldırıldı. Bu tarihten sonra işe girenler için prim günü ve prim ödemelerine bakılmaktadır.

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMANIN YOLLARI

Emekli olmak için şu üç şart mecburidir;

Belirli süre çalışılmış olması

Bu süre içinde prim ödenmiş olması

Gerekli yaşın doldurulmuş olması.

Eğer bu üç konuyu tamamlamadıysanız emekli olamazsınız. Emekli maaşı çalışan kişinin aylık kazancının ortalaması ve aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda elde edilir. Bu tutar size emekli maaşı olarak verilir.

Burada emekli maaşınızın yüksek ya da az olmasındaki en önemli etken aylık kazancınızdaki sosyal güvenlik kurumuna bildirilen esasın prim kazancı olması gerekiyor. Enflasyonun ve büyüme rakamlarının da emekli maaşına etkisi olduğunu unutmamak lazım. Aylık bağlama oranı ise, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor.

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