Merhaba Almanya'da 900 Euro malullükten yaşlılık aylığı bağlatan kadın Türkiye'de 2013 yılında vefat eden SSK emeklisi babasından yetim aylığını nasıl bağlatıyor, kanunda bu yasak değil mi?

CEVAP: Merhaba, yabancı ülkelerden gelir ya da aylık almakta olan kişilere Türkiye'de dul ve yetim aylığı bağlanmaz. Tespit edilmesi halinde bağlanan aylık kesilir, ödenen ücretler yasal faizi ile birlikte geri istenir. İlgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 34. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. ''Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan''

Merhaba, yüzde 45 engel oranına sahibim. 01.10.2003 Tarihinden başlayarak 332 gün 4/b ziraat, 21.11.2013 tarihinden başlayarak 327 gün 4/C yedek subaylık, 14.07.2010 - 01.05.2020 arası ise 2929 gün 4/a prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Yedek subaylık yıpranma payı emekliliği nasıl etkiler? Herhangi bir birleştirme, borçlanma gibi başvuru yapmam gerekir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: Merhaba, yedek subaylık dönemlerinizin 4'te 1'i kadar fiili hizmet süresi hizmetinize eklenecektir. (Tüm hizmet dökümünüzde görüntüleyebilirsiniz.) Ancak sigortalılık başlangıcınız askerlik tarihinizden çok önce olduğundan yaş şartınızı değiştirmeyecektir. Prim günü kazancınız açısından yedek subay okullarında geçen takvim.com.tr sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Raporunuza istinaden 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirsiniz. Sigortalılık sürenizi 01.10.2023 tarihinde tamamlamış olacaksınız ve bu zamana kadar 4400 prim gününe ulaşamazsanız askerlik borçlanmanızı da gerçekleştirebilirsiniz. Hizmet birleştirmeleri emeklilik müracaatından sonra otomatik olarak kurum yetkililerince gerçekleştirilmektedir.

Sigorta primim doldu halen çalışıyorum, sigortam asgari üzerinden yatıyor. Emekliliğime 14 yıl var, alacağım emekli maaşıma maaş düşüklüğü yansır mı?

CEVAP: Merhaba, 4447 sayılı kanun gereği emekli aylıklarının bağlama oranları kademeli bir şekilde düşürülmüştür. 1999 Öncesi aylık bağlama oranı %75-76 civarında tutuluyorken bu tarihten 01.10.2008'e kadar 65'e çekilmiştir. 01.10.2008 Sonrası çalışmalarda ise aylık bağlama oranı %50'ye indirilmiştir. Bu anlamda hesaplama yapıldığında 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıktan sonra (9000 prim günü) çalışmaya devam eden 2.500 TL – 3.000 TL civarında prim bildirenlerin bağlanacak aylıkları her yıl için 25-30 TL düşecektir.

04.09.1990 Bağkur girişliyim. 01.04.1999 SSK girişimde mevcut. Doğum tarihim 15.08.1969, normal şartlarda 2021 de 52 yaşımda emekli oluyorum. Askerlik başlangıcım 28.02.1989 ve bitiş 28.08.1990. Kaç gün askerlik borçlanırsam 15.08. 2020 de emekli olurum? Teşekkür ederim.

CEVAP: Merhaba, 51 yaş 5450 prim günü şartıyla tahsis talebinizi gerçekleştirebilmeniz için sigorta girişinizi 23.11.1989 ve öncesine çekmeniz gerekecektir. Sigortalılık başlangıcınızı 22.11.1989'a çekmeniz için ise 286 gün askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.



Selamlar, ben 1973 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1995. 2005 yılından beri kamuda büyükşehir belediyesi isçi olarak 15 yıldır çalışmaktayım. Toplam 7200 prim günüm var ve yüzde 40 engelli raporum var vergi indiriminden yararlanıyorum. Vergi indiriminden emekli olabilir miyim? Emekli maaşım ne kadar olur ve hangi ay emeklilik dilekçemi versem avantajlı olur? Normal emeklilik haklarına sahip olur muyum sizden yardımcı olmanızı istiyorum.

CEVAP: Merhaba, yüzde 40 engelli raporunuza istinaden, ilk işe giriş tarihinize göre 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Malulen ya da engelli emeklisi olmanız herhangi bir hak kaybına neden olmaz. Genelde prim günü eksik olan kişilere düşük aylık bağlanmaktadır. Normal şartlarda tamamlamanız gereken 5750 prim günü şartını da yerine getirmişsiniz. Malulen ya da engelli emeklisi olmanız herhangi bir hak kaybına neden olmaz, tüm şartları sağladığınızdan dolayı tam aylık alırsınız.

Kamuda işçi olarak çalışan idari izne çıkarılırsa yol yemek kesilir mi?

CEVAP: Merhaba, yol ve yemek ücretleri işe gidilmeyen süreler için kesilebilir ödeme türlerindendir. Tıpkı yıllık izin ve mazeret izinlerinde kesildiği gibi idari izinlerde de kesilebilir. Ancak bu kesinti işveren inisiyatifinde olup işveren onayıyla kesilmeyebilir. İşveren işe gidilmeyen sürelerde de personeline yol ve yemek ücreti ödemek isterse ödeyebilir, normalde bu ücretler kesilir.

Benim sigortam yok hastaneye gitsem sigorta göstermiyor pirim borcum var ama ödeyemiyorum annem ile babam ayrı babamın ikinci evliliği bizle alakası yok halamla beraber kalıyoruz oturduğumuz ev rahmetlik dedemin evi durumum yok bana yardımcı olun.

CEVAP: Merhaba, Cumhurbaşkanlığı kararı gereği tüm borçlu kişilerin provizyonu 31.12.2020 tarihine kadar açılmıştır. Yani sizin yıl sonuna kadar borcunuz olsa da olmasa da muayene olmanıza engel değildir GSS borcu. Tek yapmanız gereken SGK merkezine giderek GSS aktivasyonunuzu yaptırmanız. GSS Servisine 'provizyon alamıyorum, aktivasyonumu yapar mısınız' derseniz yardımcı olurlar.

EMEKLİYE 361 TL

Söz konusu talep iletildi. Eğer söz konusu talep yürürlüğe girerse emeklilere yapılan ek ödeme tutarlarında artış yaşanacak. Yüzde 4 'lük ek ödeme tutarı yüzde 10 seviyesine çıkarılırsa SSK ile Bağ Kur emeklilerinin en yüksek ödemesi 241 TL 'den 602 TL seviyesine çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilebilecek. Talebin iletilmesi sonrası bu konuda değerlendirme yapılacak. 2 Haziran 2020 günü Meclisin toplanmaması sonrası konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

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