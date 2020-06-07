Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için belirtilen 3600 ek göstergenin tüm kamu memurları için uygulanması isteniyor. Bu anlamda

peş peşe açıklamalar geldi. Sayıları 1 milyon 6 bini bulan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile memur emeklilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış sonrası sağlık çalışanlarıyla kısa bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili sorulara da cevap verdi. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman Meclise gelecek? Kimin maaşı ne kadar artacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de