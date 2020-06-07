8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde SGK girişi çok avantaj sağlar!

Milyonlarca çalışan emeklilik tarihi için gün sayıyor... Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli olursunuz. Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılanların emekli olabilmesi için gerekli olan koşullar belirlenmiştir. İlk adımda sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine ait olması gerekir. Staj başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi kapsamında değerlendirilmez.

1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılanlar 3600 günlük prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamalıdır.

Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsünde değerlendirilerek yatırılmalıdır. Kişilerin SGK'ya borcunun olmaması gerekir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 2000 yılında getirilen güncellemeler ışığında; sigorta başlangıcı 1999 öncesinde ve sonrasında olanlar şeklinde farklı katmanlara ayrılmıştır. Bu ayrılmanın temel nedeni ise; 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusunda diğer yıllarda sigortalandırılanlara göre daha avantajlı takvim.com.tr olmasıdır. Buna göre; 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilenler, erken emeklilik ve maaş miktarı konusunda avantajlıdır.

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanlar yaş engeline takılmadan erken emekli olabilirler. Erken emeklilik konusunda kişilere 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamaları halinde de hak verilmiştir.

1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanların emekli maaşlarının oranları 2000 yılında sigortaları başlayanlarla kıyaslandığında daha yüksektir.

BABANIZ SSK'DAN EMEKLİ OLABİLİR

Soru: 1 Ocak 1967 doğumlu babamın Bağkur başlangıcı 4 Ekim 2000. Bağkur'a 2213 gün prim ödemesi var. Daha sonra Bağkur'u durdurdu. Temmuz 2011'de sigortalı oldu. 2018'e kadar SSK'ya (4/a) 2369 gün primi var. Ocak 2019'dan beri tekrar Bağkur'a prim ödüyor. Bağkur'a toplam 2362 gün primi var. 1987'de 18 ay askerlik yapmış. Bu durumda babam SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olur?

Cevap: Babanız askerliğini borçlanması halinde, SSK'dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olur. Borçlanmadan sonra 704 gün daha prim ödeyerek toplam primini 5975 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte SSK'dan emekli olabilir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin emeklilik maaşları hizmet süresinin geçtiği yılların yoğunluğuna göre belirlenir. 31.12.199 tarihinden önce çalışma hayatına başlayarak emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli maaşı alırlar.