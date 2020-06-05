İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İstihdam için yeni paket milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni bir torba teklifin görüşülmesi bekleniyor. İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalarda da çeşitli düzenlemeler gündemde. Peki, işten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?
Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. Yasak, 17 Temmuz'da sona ermiş olacak. Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor.
Hürriyet'in haberine göre, bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.
Bir diğer gündemdeki konu ise, kısa çalışma ödeneği. Kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği için süre haziran sonunda bitiyor. Diğer düzenlemelerde olduğu gibi, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği için de Cumhurbaşkanı'nın uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği yerine başka bir desteğin söz konusu olup olamayacağına bakılıyor.
Kısa çalışma ödeneğinin uygulama şartlarının belli olduğunu belirten yetkililer, "Şimdi işletmeler işyerlerini açmaya başladı. Bu dönem için yine destek verilebilir ancak adı değişebilir ve normalleşme sürecine uygun başka bir uygulamaya geçilebilir. Buna da bakılacak" ifadelerini kullandı.
Pakette istihdam için yeni teşvikler öngörülüyor. İstihdamını koruyanlara verilebilecek teşviklerin yanı sıra, yeni istihdama uygulanacak destekler araştırılıyor. Tüm bu düzenlemeler içinde kararnamelerle yapılacak olanlar ayrılacak. Yasal değişiklik gerektirenler ise hazırlığı süren ekonomi torba teklifie eklenecek.
İŞTEN ÇIKARILMA YASAKLANDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderildi. Toplam 62 maddeden oluşan yasa taslağı uyarınca, İş Kanunu'na geçici madde ile ekleme yapılarak COVİD-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemde işten çıkartma yasağı getirildi.
Buna göre, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, üç ay süreyle feshedilemeyecek. Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. İşten çıkarma yasağı süresini cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.
İŞTEN ÇIKARILANLAR NE YAPACAK?
15 Mart 2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılan işçilere ve bu tarihten sonra işten çıkartılıp da işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere İşsizlik Fonu'ndan günlük 39.24 TL nakdi ücret ödenecek. Aylık ödeme 1.177 TL olacak. Ücretsiz izne çıkartılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde sosyal güvenlik kanunundaki para cezalarının dört katı tutarında ceza uygulanacak.