İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İstihdam için yeni paket milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni bir torba teklifin görüşülmesi bekleniyor. İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalarda da çeşitli düzenlemeler gündemde. Peki, işten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. Yasak, 17 Temmuz'da sona ermiş olacak. Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor.