Vakıfbank yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Yeni bir araç alacakların ya da ikinci el bir araç alacak olanların, ellerinde nakit bir para olmaması durumunda, başvurdukları ilk yol; taşıt kredisi başvurusunda bulunmaktır. Taşıt kredisi şartları arasında, alınacak kredinin maksimum vadesi de bellidir. Buna göre; taşıt kredisinde maksimum vade 60 ay ile sınırlıdır. Peki Vakıfbank taşıt kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
VAKIFBANK TAŞIT KREDİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.
Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)
50 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 2935 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 8.01
50 bin lira kredi
36 ay ödeme
Taksit tutarı: 1545 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.66
75 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 4403 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 8.01
75 bin lira kredi
24 ay ödeme
Taksit tutarı: 3359 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.84
75 bin lira kredi
36 ay ödeme
Taksit tutarı: 2317 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.66
120 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 7045 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
120 bin lira kredi
24 ay ödeme
Taksit tutarı: 5375 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.84
120 bin lira kredi
36 ay ödeme
Taksit tutarı: 3708 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.66
İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (TİCARİ ARAÇLAR)
72 bin lira kredi
30 ay ödeme
Taksit tutarı: 2624 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.74
72 bin lira kredi
48 ay ödeme
Taksit tutarı: 1726 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.57
72 bin lira kredi
48 ay ödeme
Taksit tutarı: 1726 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.57
TAŞIT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI NEDİR?
Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması.
Reşit olmak
Geliri belgeleyebilmek
En az 3 aylık SGK kaydının olması
Kredi notunun risksiz grupta yer alması
Kredi borcunuzu 90 gün ödemediğinizde hakkınızda yasal takip başlatılır. Banka krediyi verirken aracınıza ipotek koyduğu için aracınızı haciz etme hakkına sahip olacaktır. Otomobil kredisi borcunuzu ödemediğinizde aracın haciz işlemi gerçekleşir.
TAŞIT KREDİSİ BELGELERİ NELERDİR?
Genel olarak araç kredisi şartları şu şekildedir:
• Gelir düzeyinin, kredi ödemesi için karşılayabilir nitelikte olması,
• Kredi alacak olan kişilerin kredi notlarının uygun olması,
• Kredi alacak kişinin en az 18 yaşında olması,
• Kredi başvurusu yapacak olan kişinin SGK kaydının aktif durumda olması,
• Kredi başvurusu yapacak olan kişinin SGK kaydının en az 6 aylık olması,
• Alınacak olan taşıt üzerinde herhangi bir kişi ya da kurumların koydurduğu bir ipotek olmaması.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ İÇİN YAŞ SINIRI
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.