KONUT KREDİSİ HESAPLAMA (FAİZ ORANLARI)

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL'ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL'dir (750 Bin TL dahil)